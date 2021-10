Viadotto, l’Anas rassicura | Altri rilievi in corso FOTO e VIDEO

Transito tornato alla normalità in direzione sud, si viaggia a una sola corsia sul Raccordo verso nord

Dopo una prima verifica dei tecnici Anas sul viadotto Olmo è stata completamente riaperta la viabilità sul Raccordo autostradale Perugia Bettolle d in direzione sud. In direzione nord è invece aperta al transito la sola corsia dei sorpassa. L’altra corsia è occupata dal mezzo con il quale i tecnici Anas si sono calati per ispezionare le travi da dove questa mattina sono caduti pezzi di calcestruzzo, spingendo il prefetto a chiudere prudenzialmente il transito su tutto il viadotto nelle due direzioni per circa un’ora, dalle 13.45, tra Corciano e Ferro di Cavallo.

Nel punto di congiuntura della trave, che poggia sul pilastro, il calcestruzzo che si è distaccato ha lasciato scoperta la struttura in ferro. Cosa che aveva allarmato un automobilista.

Dopo una prima verifica i tecnici Anas hanno considerato il distacco di calcestruzzo superficiale, dando quindi il via libera per la riapertura del transito. Sono ora in corso verifiche più approfondite.

Proprio in questi giorni si stanno effettuando le verifiche programmate su tutti i viadotti nel tratto perugino del Raccordo autostradale. Una parte del parcheggio sottostante il viadotto di Olmo è stata momentaneamente transennata.