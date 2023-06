Viabilità, via agli interventi per Panicale, poi Tavernelle e le frazioni

Nuovi parcheggi e segnaletica, mercoledì 21 giugno la presentazione alla cittadinanza

Viabilità, al via la seconda fase attuativa di Panicale centro. A cui seguiranno quelle per Tavernelle – via del Commercio, Casalini e Colle San Paolo, Casa Paolinami e via Oro.

Gli interventi a Panicale

Gli interventi consistono nell’individuazione di un settore riservato a residenti del centro storico, lungo via Marconi (con un permesso per nucleo familiare residente). La creazione di ulteriori stalli liberi nell’intersezione tra via Risorgimento e via Marconi. L’inversione del senso unico intersezione via Risorgimento/viale della Repubblica (direzione viale della Repubblica) che consentirà il tanto atteso ripristino del doppio senso di marcia tramite due direttrici sovrapposte e il conseguente ripristino dell’accesso da via Belvedere verso via Marconi (in discesa anziché in salita) per ricongiungersi alla direttrice di via Risorgimento e il conseguente accesso diretto in piazza della Vittoria e via Vannucci.

Con la fine dell’estate, informa il Comune, si provvederà agli interventi di manutenzione dei tratti interessati da questa seconda fase: nuova intersezione stradale con uscita dal parcheggio Area Camper per il ripristino dell’accesso diretto al centro dal parco Regina Margherita.

Quest’ultimo intervento anticiperà la terza fase (il cui avvio è previsto nel 2024): rigenerazione parco Regina Margherita, progetto già presentato e illustrato che è stato finanziato con fondi Pnrr per cui siamo in attesa del decreto assegnazione risorse dal progetto pilota Patto VATO:

– nuova area camper;

– nuovo parcheggio libero;

– nuovo accesso pullman;

– nuovo hub per l’accesso ciclabile con ciclostazione attrezzata;

– riqualificazione area sportiva.

Questo progetto sarà disponibile per la visione pubblica non appena avremo l’atteso via libera.

L’intervento sarà presentato alla popolazione mercoledì 21 giugno ore 18.30 a cura dell’Assessorato ai servizi.