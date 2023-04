Viabilità Marmore, il 2 maggio riaprirà la Sp 79 Ternana chiusa per la caduta di un masso - Tuttoggi.info

La riapertura della Sp 79 Ternana è fissata per il 2 maggio; "Un ringraziamento ai cittadini per la pazienza".

Sono in via di ultimazione i lavori di messa in sicurezza del costone sovrastante la Sp 79 Ternana a Marmore (località Mazzelvetta): nel primo pomeriggio di martedì 2 maggio la strada verrà riaperta alla circolazione veicolare.

Dal costone, il 20 marzo scorso, era caduto un masso che aveva attraversato le carreggiate finendo sulla scarpata opposta.

“Un ringraziamento alla ditta e ai cittadini per la pazienza”

“La presidente e il consigliere delegato – si legge in una nota della Provincia di Terni – rivolgono un ringraziamento alla ditta, per l’impegno, e ai cittadini per la grande pazienza e il senso di responsabilità”. Per l’occasione, il 2 maggio prossimo, il consigliere alla Viabilità, i tecnici dell’ente, la ditta incaricata e una rappresentanza della Pro Loco si recheranno sul posto. La riapertura in tempi brevi è un fatto molto positivo, considerando la difficoltà dei lavori eseguiti in quota e i problemi logistici legati alla conformazione del costone.

Barriere su un fronte di circa 40 metri

I lavori hanno comportato una spesa di 200.000,00 euro, per l’installazione di barriere di protezione e reti paramassi su un fronte di circa 40 metri di lunghezza.

La Provincia aveva disposto la chiusura della strada al km 22+250. Inoltre, per fornire tutte le informazioni ai residenti e coinvolgerli nelle scelte, aveva anche organizzato un’assemblea pubblica, svoltasi il 5 aprile scorso.