Viabilità in tilt sulla E45, ma i cantieri sul Raccordo chiusi prima

Code e rallentamenti tra Collestrada, Ponte San Giovanni e Balanzano. Già domani dovrebbero però concludersi alcuni lavori sul Raccordo

Lunghe file e strade secondarie bloccate, come era prevedibile, per l’avvio dei cantieri nel tratto perugino della E45, da questa mattina (venerdì). I lavori riguardano il ripristino della pavimentazione e sostituzione di un giunto di dilatazione su un tratto della carreggiata nord (direzione Cesena) tra lo svincolo di Ponte San Giovanni e l’innesto del Raccordo Perugia-Bettolle.

Per consentire lo svolgimento delle attività, da oggi, venerdì 25 agosto il traffico viene regolato a doppio senso di marcia in carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Ponte San Giovanni è temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. Inoltre, il traffico proveniente dal raccordo Perugia-Bettolle non potrà immettersi sulla E45 in direzione Cesena, ma deve proseguire in direzione Roma e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Montebello.

Per ridurre al minimo la durata del cantiere, le lavorazioni si svolgeranno 24 ore su 24 senza interruzioni. Il completamento è previsto entro domenica 3 settembre.

I cantieri sul Raccordo

Le buone notizie per gli automobilisti arrivano però dal Raccordo autostradale Perugia Bettolle, dove sono attivi i cantieri, per la sostituzione e ammodernamento dello spartitraffico centrale (new jersey) nel tratto compreso tra gli svincoli di Madonna Alta e Ferro di Cavallo. Intervento che ha portato alla chiusura delle corsie di sorpasso, in entrambe le direzioni, con transito consentito sulla corsia di marcia. Per i mezzi pesanti, inoltre, uscita obbligatoria a Perugia Piscille.

L’Anas – ed è questa la buona notizia – ha annunciato che già dalla giornata di sabato 26 agosto potranno essere chiusi i primi cantieri. Il termine di questo intervento, da cronoprogramma, è previsto per sabato 2 settembre.