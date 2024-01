Viabilità a Foligno, provvedimenti per la festività della Madonna del Pianto - Tuttoggi.info

E’ temporaneamente istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Garibaldi, in entrambi i lati, dalle 6 alle 22.

In occasione della festività religiosa della Madonna del Pianto in programma domenica 14 gennaio, verrà anticipato l’orario della Zona a Traffico Limitato di via Garibaldi dalle 7,30, tranne che per i veicoli dei residenti nelle zone interessate al divieto, per i veicoli adibiti a servizi pubblici in genere, per i mezzi di pronto soccorso e pronto intervento e per i veicoli utilizzati dagli operatori di commercio su aree pubbliche autorizzati ad esercitare in tale occasione.

E’ temporaneamente istituito il divieto di sosta con rimozione forzata in via Garibaldi, in entrambi i lati, dalle 6 alle 22.

E’ consentita la sosta degli autoveicoli utilizzati dagli operatori di commercio su aree pubbliche per l’allestimento del banco vendita in corrispondenza dei relativi posteggi assegnati in piazza Garibaldi e nella via omonima, dalle 6 alle 22. E’ anticipata l’istituzione del doppio senso di circolazione in via Garibaldi, nel tratto compreso tra Piazza Ercole Giacomini e l’intersezione con via dei Molini, per consentire il corretto deflusso dei veicoli in uscita da Piazza Ercole Giacomini con percorrenza di via Garibaldi in direzione di via Bolletta/via Oberdan e successiva uscita con svolta obbigatoria a sinistra in via dei Molini, dalle 7,30.