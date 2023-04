Via vai di giovani, i carabinieri arrestano un ragazzo per spaccio di droga

L'intervento dei militari di Tavernelle dopo le segnalazioni di alcuni residenti

Sorpreso dai carabinieri di Tavernelle a spacciare droga ai giardinetti, arrestato. Si tratta di un giovane di origini straniere, non ancora trentenne e incensurato, che aveva addosso 6 dosi di hashish per un totale di 2,5 grammi.

Ai militari erano giunte segnalazioni da parte di alcuni residenti, che avevano visto un intenso via vai di giovani verso le aree verdi della zona.

La successiva perquisizione domiciliare a carico dell’interessato ha permesso di rinvenire ulteriori 18 grammi di hashish, nonché materiale per il confezionamento dello stesso e un bilancino di precisione.

Ottenuto il via libera del magistrato di turno, il giovane è stato tratto in arresto in flagranza poiché ritenuto presunto responsabile del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ex art. 73 D.P.R. 309/1990. È stato trattenuto nella notte presso le camere di sicurezza del Comando Provinciale Carabinieri di Perugia in attesa della celebrazione del rito “direttissimo, al termine del quale l’arresto è stato convalidato.