Via libera alla produzione di un respiratore ideato in Italia - Tuttoggi

MILANO (ITALPRESS) – Il Milano Ventilatore Meccanico (MVM), l’innovativo dispositivo per la respirazione assistita, nato in Italia e sviluppato in poco piu’ di un mese da un’ampia collaborazione scientifica internazionale, ha ottenuto la certificazione di emergenza (EUA, Emergency Use Authorization) della FDA Food and Drug Administration, l’ente certificatore statunitense, e potra’ quindi entrare nelle dotazioni degli ospedali dei Paesi che riconoscono la certificazione americana.

MVM e’ stato appositamente ideato per essere facilmente e velocemente prodotto ovunque: e’ un dispositivo sicuro ed efficace, perche’ dotato di un sistema di controllo avanzato che consente le diverse modalita’ di ventilazione per agire efficacemente ma al contempo delicatamente sui polmoni, ed e’ caratterizzato da un progetto ad accesso libero, e un design meccanico semplice basato su componenti di facile reperibilita’ sul mercato, cosi’ da poter essere prodotto su larga scala, a costi contenuti e nei diversi Paesi. In Italia il progetto ha avuto fin da subito il supporto dell’INFN Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, delle Universita’ di Milano-Bicocca, Milano Statale, Napoli Federico II, GSSI Gran Sasso Science Institute, degli istituti STIIMA e ISTP del CNR Consiglio Nazionale delle Ricerche.

“Quando, fin dalle prime fasi del diffondersi della pandemia nel nostro Paese, e’ stato chiaro che molti pazienti avrebbero avuto bisogno di assistenza respiratoria – spiega l’ideatore del progetto Cristiano Galbiati, di GSSI, INFN e Universita’ di Princeton -, abbiamo subito deciso di mettere a disposizione le nostre competenze e la nostra capacita’ di operare in collaborazione per produrre un nuovo ventilatore che potesse contribuire a fronteggiare la crisi”. “MVM rappresenta un caso paradigmatico: da un lato mostra il ruolo fondamentale e il grande impatto che la ricerca di base, con la sua capacita’ di conoscenza e di innovazione tecnologica, ha sulla societa’, e dall’altro evidenzia l’importanza della collaborazione internazionale e multidisciplinare per affrontare le grandi sfide dei nostri tempi.

La certificazione EUA della FDA e’ un traguardo importante e per tutti noi una grande soddisfazione: il nostro Milano Ventilatore Meccanico diventa da progetto una realta’, che speriamo possa contribuire a salvare molte vite”, conclude Galbiati.

Il progetto MVM e’ nato su idea e iniziativa di alcuni scienziati impegnati in attivita’ di ricerca sulla materia oscura, una componente invisibile del nostro universo, con esperimenti ai Laboratori del Gran Sasso dell’INFN, e in laboratori canadesi. La realizzazione dei sofisticati apparati sperimentali per la ricerca in fisica fondamentale ha consentito, infatti, lo sviluppo di specifiche competenze in materia di sistemi di controllo complessi e per la gestione dei gas, analoghi a quelli impiegati nei ventilatori polmonari.

Cosi’ gli scienziati hanno pensato di impiegare queste loro competenze per realizzare un nuovo dispositivo meccanico per la respirazione assistita, e hanno avviato lo sviluppo di un primo prototipo di ventilatore presso il centro di assistenza tecnica per respiratori dell’azienda SAPIO Life di Vaprio d’Adda, vicino a Bergamo, in collaborazione diretta e continua con il Dipartimento di Fisica dell’Universita’ Statale di Milano. Ma portare il ventilatore MVM fino ai pazienti richiede ovviamente una collaborazione che non si ferma all’ambito della fisica delle particelle. Al progetto collaborano quindi anche scienziati con competenze specifiche, clinici e operatori sanitari, e imprese con capofila Elemaster, che ha coordinato la partecipazione delle altre aziende Nuclear Instruments, AZ Pneumatica, Saturn Magnetic, Bel Power Europe e Camozzi. Lo sviluppo del dispositivo in regime di restrizioni della mobilita’ delle persone ha richiesto la costituzione di un gruppo sperimentale in Lombardia che ha lavorato a tappe forzate, Pasqua compresa.

05-Mag-20