Il quadro rimane “incerto e rischioso” ma l’economia italiana continua a mostrare “una notevole dose di resilienza e vitalità”. E’ il contesto in cui si inserisce il Documento di economia e finanze per il triennio 2024-2026 varato nell’ultimo Consiglio dei ministri. La principale novità riguarda i 3 miliardi che il Governo ha deciso di utilizzare per tagliare ulteriormente i contributi a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi.

mgg/gsl