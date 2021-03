Via libera al decreto anti-Covid - Tuttoggi

Il Consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge contenente le nuove norme anti Covid. Approvato anche un decreto legge che stabilisce che l’approdo definitivo delle Grandi Navi a Venezia dovrà essere progettato e realizzato fuori dalla laguna, come chiesto dall’Unesco.

“Esprimo soddisfazione per un decreto legge che mette la tutela della salute al primo posto. Vincere la battaglia sanitaria è la premessa per la vera ripartenza del Paese”, afferma il Ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del Cdm.

“Più rigore nella campagna vaccinale – afferma il ministro del Sud e della Coesione Territoriale Mara Carfagna – più serenità per medici, infermieri e volontari che in tutta Italia si prodigano, anche con turnazioni notturne, per moltiplicare le vaccinazioni: il decreto varato oggi dal governo segna una svolta che va nella direzione auspicata da Forza Italia. L’obbligo di vaccinazione per il personale sanitario e lo scudo penale per i vaccinatori colmano due gravi lacune normative che segnalavamo da mesi: ora c’è stato il coraggio di provvedere. Finalmente torna anche la scuola: la riattivazione dal 7 aprile su tutto il territorio nazionale delle lezioni in presenza sostiene il diritto all’istruzione dei bambini e il diritto al lavoro dei genitori, in particolare delle donne. Per milioni di italiani sarà una Pasqua di sacrifici ma adesso, a differenza che in passato, ci sono le regole e le garanzie per sperare in un ritorno alla normalità molto vicino”.

