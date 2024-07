Via D'Amelio, Varchi "Il piu grande depistaggio della storia d'Italia" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) “c’è stato il più grande depistaggio della storia d’Italia e a distanza di 32 anni molti dei protagonisti di quella vicenda sono morti: dopo la strage tantissimi ragazzi scesero in piazza per chiedere che venisse fatta piena luce. Per la prima volta siamo alla guida della commissione parlamentare Antimafia e abbiamo chiesto chiarezza sugli avvenimenti successivi alla strage del 1992”. Ad affermarlo è la deputata di Fratelli d’Italia

Carolina Varchi, intervenuta a margine di una conferenza stampa a Palazzo dei Normanni a Palermo per fare una sintesi sull’attività della commissione parlamentare Antimafia nella legislatura in corso.

