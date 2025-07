Via D'Amelio, Schlein "Impegno contro le mafie e le infiltrazioni" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “Per noi è importante essere qui non solo per la memoria ma per portare avanti quotidianamente l’impegno contro ogni manifestazione del fenomeno mafioso che purtroppo è ancora vivo e presente. Basti pensare agli attentati incendiari, ai beni confiscati in Calabria, il Pd calabrese è andato a incontrare le cooperative colpite da attacchi mafiosi quindi ogni giorno dobbiamo portare avanti l’impegno, in ogni modo, contro le mafie e contro l’infiltrazione nell’economia e nella politica”. Lo ha detto la segreteria nazionale del Pd Elly Schlein in via d’Amelio a Palermo, dove si è svolta la manifestazione delle Agende rosse in memoria della strage di 33 anni che costò la vita al giudice Paolo Borsellino e agli agenti di scorta Agostino Catalano, Eddie Walter Cosina, Emanuela Loi, Claudio Traina e Vincenzo Li Muli.

(Fonte video: ufficio stampa Pd Sicilia)