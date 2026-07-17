Via D'Amelio, Balsamo "Ricordo di Paolo Borsellino unisce istituzioni e giovani" - Tuttoggi.info

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Via D’Amelio, Balsamo “Ricordo di Paolo Borsellino unisce istituzioni e giovani”

ItalPress

Via D’Amelio, Balsamo “Ricordo di Paolo Borsellino unisce istituzioni e giovani”

Ven, 17/07/2026 - 15:03

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PALERMO (ITALPRESS) – “Il messaggio che vogliamo lanciare oggi è che il ricordo di Paolo Borsellino è qualcosa che unisce magistratura, avvocatura, istituzioni e giovani. C’è una presenza molto intensa di ragazzi a questo nostro incontro e questo credo sia un modo per realizzare il sogno di Borsellino. Restano nel nostro cuore le parole dette un mese dopo la strage di Capaci, quando spiegava che la lotta alla mafia deve essere anzitutto un movimento culturale e morale, capace di coinvolgere le giovani generazioni in quanto più sensibili alla bellezza del fresco profumo della libertà: questo suo messaggio è l’impegno di tutti noi, per questi ragazzi Borsellino è il modello di uomo, di magistrato, di italiano”. Così il presidente della Corte d’Appello di Palermo, Antonio Balsamo, nell’Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Palermo.
col3/azn

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