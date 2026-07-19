Via D'Amelio, Antoci "Borsellino teneva all'etica, oggi non si dimette nessuno" - Tuttoggi.info





PALERMO (ITALPRESS) – “C’è assolutamente una questione etica. In tanti paesi, lo vedo tra gli Stati membri del parlamento europeo, ci si dimette per molto meno rispetto a quello che vediamo qui: in Italia non si dimette più nessuno, si vuole anormalizzare l’anormale: noi non vogliamo questo, io penso che il paese abbia bisogno di segnali e dobbiamo dirlo soprattutto in giornate come questa. Borsellino teneva tanto all’etica e l’etica oggi è veramente molto instabile”. A dirlo è l’europarlamentare del M5s Giuseppe Antoci a margine dell’incontro pubblico Però parlatene, tenutosi al Parco Piersanti Mattarella a Palermo.

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