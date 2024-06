Vezzali "Lo sport uno strumento per combattere la criminalità" - Tuttoggi.info

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “E’ un grandissimo onore essere qui alle Nazioni Unite. Noto sempre di più una particolare attenzione verso lo sport, per la Polizia dello Stato è uno strumento di legalità e con gli atleti di grande livello possiamo veicolare messaggi importanti come il rispetto delle regole”. Così l’ex campionessa di scherma e sottosegretaria di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, Valentina Vezzali, a margine del suo intervento all’Onu.

ari/gtr

(Interviste e immagini di Stefano Vaccara)