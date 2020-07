Vetro dell’auto spaccato e computer rubato in pieno giorno

Vetro dell’auto spaccato in pieno giorno e computer rubato. E’ accaduto poco fa in via del Cortone, una traversa di via Ripa di Meana.

A denunciare sui social il furto il proprietario della vettura. Che dopo aver riconosciuto l’ingenuità di aver lasciato il computer in bella vista nell’auto, lancia un appello perché possa recuperare il computer, dato che nell’hard disk ha tanto lavoro importante.

“Vi prego di farmi sapere qualunque cosa possa essere utile a riavere anche solo l’hard disk all’interno del quale c’è un sacco di lavoro importante” l’appello della persona derubata.

Il ladro non ha esitato ha fracassare un vetro posteriore dell’auto, così da poter prelevare la valigetta con il computer. Certo, è inquietante il fatto che il furto sia stato compiuto in pieno giorno, senza il timore di essere scoperti.