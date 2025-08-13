 Vesuvio, Pecoraro Scanio "Danni gravi, punire responsabili dei roghi" - Tuttoggi.info
Vesuvio, Pecoraro Scanio “Danni gravi, punire responsabili dei roghi”

ItalPress

Mer, 13/08/2025 - 15:02

NAPOLI (ITALPRESS) – “Sull’emergenza incendi, in particolare sul Vesuvio, occorre essere durissimi contro i responsabili e applicare con fermezza la norma che punisce penalmente gli incendi boschivi. È indispensabile potenziare tutti gli interventi di prevenzione e sostenere le forze dell’ordine, utilizzando appieno le tecnologie ecologiche e digitali oggi disponibili”. Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde ed ex ministro dell’Agricoltura e dell’Ambiente che introdusse il reato penale di incendio boschivo, commentando i roghi per giorni hanno devastato le aree del Parco Nazionale del Vesuvio.

sat/gtr

