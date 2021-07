Vestiti firmati donati per sostenere la ricerca medica

Punti raccolta a Perugia, Assisi, Foligno e Spoleto: il 16 saranno venduti al cocktail party con défilé per sostenere la lotta contro le malattie genetiche

Vestiti firmati usati donati per raccogliere fondi per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Si chiama “O la borsa o la vita” l’evento che sta già facendo parlare di sé in giro per l’Umbria. Un cocktail party con défilé, in programma per il 16 luglio, tutto dedicato alla beneficenza, per sostenere la lotta contro le malattie genetiche rare, fanalino di coda della ricerca scientifica.

Un appuntamento organizzato da Silvia Buitoni, cuoca per diletto, scrittrice per passione, ideatrice del gruppo Facebook dall’Uovo alla coque al ragù, insieme a Ilenia Votini, la dinamica imprenditrice nota anche per il successo dei suoi eventi dedicati al fashion.

Si terrà davanti a Lo Spazio di Vintage in via della Pallotta 14. Dietro le quinte, tante altre volontarie che non si sono tirate indietro nel dare una mano per una giusta causa: supportare l’associazione Malattie rare Mauro Baschirotto Onlus, sezione Umbria, alla quale saranno devoluti gli introiti derivanti dalla vendita di vestiti e accessori, donati da privati e attività commerciali sensibili all’iniziativa.

Silvia Buitoni: “Un’occasione per sostenere una giusta causa”

Quello del 16 luglio sarà il primo di una serie di eventi. “Fondamentale per ora – sottolinea Silvia Buitoni – è sostenere la raccolta di vestiti e accessori firmati, in ottimo stato, da poter vendere durante l’evento. I capi devono essere portati nei punti raccolta previsti a Perugia, Assisi, Foligno e Spoleto; dovranno essere consegnati imbustati, con all’interno inserito un biglietto con il proprio nome e cognome e numero di recapito, per essere ricontattati qualora i capi non venissero venduti. L’invito è quello di partecipare numerosi al cocktail, un’occasione importante per sostenere una giusta causa”.

Combattere le malattie rare, che sovente provocano danni indelebili alle persone che ne sono affette, spesso a giovani, si può e si deve. Ogni piccolo gesto e contributo, quale quello di privarsi degli oggetti che non usiamo più, ha un grande valore.

I punti di raccolta

Questi i punti di raccolta degli abiti griffati: