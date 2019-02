Vespa Club Città di Castello tra i migliori d’Italia, premiato al Museo Piaggio di Pontedera

Primo in Umbria e 7° in Italia nel Campionato Turistico 2018. Il Vespa Club Città di Castello, che nel 2018 ha compiuto 20 anni di vita, è stato assoluto protagonista delle premiazioni della stagione sportiva tenutesi sabato scorso al Museo Piaggio di Pontedera, in occasione dei festeggiamenti per i 70 anni di vita del Vespa Club Italia.

Il sodalizio tifernate è risultato tra i migliori club nella graduatoria che premia la partecipazione ai raduni organizzati in tutta la Penisola, sulla base della distanza chilometrica percorsa e del numero di partecipanti. Con quasi 30mila punti, i vespisti guidati dal presidente Lazzaro Gaudenzi Fiorucci sono stati tra le comitive più assidue e folte nelle varie tappe nelle quali i club si sono ritrovati durante l’anno.

“Un bel riconoscimento per la grande passione dei vespisti tifernati, che è stata sempre accompagnata da curiosità e simpatia nella nostra comunità, ma che in questa occasione dimostra di essere abbinata anche ad un impegno e una costanza meritevoli di essere premiati come punto di riferimento nazionale”, sottolinea l’assessore allo Sport Massimo Massetti, nell’esprimere ai componenti del Vespa Club di Città di Castello la soddisfazione dell’amministrazione comunale.

Nel quartier generale della Vespa, dove si celebra il gioiello della meccanica partorito dalla mente dell’ingegner Corradino D’Ascanio nell’aprile del 1946, la delegazione del club tifernate si è ritrovata con gruppi di appassionati provenienti da ogni parte d’Italia e anche dall’Umbria. Per l’occasione i partecipanti alla festa hanno avuto anche l’opportunità di visitare una mostra che ripercorre tutte le fasi storiche dell’evoluzione della Vespa, ancora oggi il prodotto della Piaggio più conosciuto al mondo.

