Vespa 946 Christian Dior, la nascita di una nuova icona - Tuttoggi

Fondati entrambi nello stesso anno, il 1946, Vespa e la Maison parigina Christian Dior hanno in comune la volontà di ispirare una visione del mondo innovativa, luminosa e creativa. Oggi più che mai, la collaborazione reinventa lo spirito di libertà, movimento ed espressione alla base dei due marchi. Da questo appassionato confronto prende vita Vespa 946 Christian Dior, il cui telaio monoscocca e le cui delicate linee grafiche rendono omaggio all’heritage delle due case. Simbolo di eleganza, questo oggetto del desiderio riflette il comune impegno verso l’eccellenza del savoir-faire e della cura del dettaglio condivisa dai due brand. Questa moderna versione dell’iconica Vespa 946 presentata nel 2012 a Milano e contraddistinta dall’eleganza e dal minimalismo delle linee e dall’innovazione tecnologica, è stata ridisegnata per l’occasione da Maria Grazia Chiuri, Direttore Creativo delle collezioni donna di Dior. Lo scooter sarà prodotto in Italia, con la cura, la dedizione e la precisione di un atelier di moda.

Ispirato al design della sella, il bauletto decorato con il motivo Dior Oblique (disegnato da Marc Bohan nel 1967, ndr) è stato appositamente progettato per essere fissato al portapacchi, conferendo uno stile unico a questo modello. Un casco decorato con lo stesso motivo iconico completa l’esclusiva linea di accessori. Simboli di fuga verso nuovi orizzonti, queste creazioni in edizione limitata saranno disponibili dalla primavera del 2021 nelle boutique Dior di tutto il mondo e successivamente in selezionati flagship store Motoplex del Gruppo Piaggio. “In un momento difficile come quello attuale, è bello poter sognare un futuro migliore. L’atelier Christian Dior a Parigi venne inaugurato nel 1946, lo stesso anno del debutto di Vespa in Italia. Questa nuova Vespa 946 celebra quell’anniversario e rende omaggio al nostro heritage” dichiara Michele Colaninno, Amministratore Delegato del Gruppo Immsi e Responsabile delle strategie di prodotto e marketing del Gruppo Piaggio.

“Oggi, come allora, abbiamo attraversato un periodo buio e ora stiamo unendo le forze per condividere un po’ di joie de vivre attraverso una combinazione di stile e artigianalità. Questa partnership tra Vespa e Dior rappresenta una celebrazione della bellezza” conclude Colaninno. “Il progetto con Vespa mi ha subito entusiasmata. Vespa mi ricorda la mia città, Roma. È legata alla libertà di muoversi facilmente in città, come nel film Vacanze Romane (1953), che ha lasciato quella straordinaria immagine di Audrey Hepburn aggrappata a Gregory Peck a bordo di una Vespa per sempre impressa nella nostra memoria collettiva” dice Maria Grazia Chiuri, Direttore Creativo delle collezioni di alta moda, prêt-à-porter e accessori femminili per la Maison Dior. “Molti dei miei ricordi felici hanno una Vespa come protagonista. Era il mezzo che io e mio marito usavamo per spostarci a Roma e per andare al mare a Fregene. È un simbolo dell’italianità fortemente legato alla mia vita personale, e che ora fa parte della mia vita professionale in Dior”.

