Verstappen si prende la Sprint in Austria davanti alle McLaren - Tuttoggi.info

SPIELBERG (AUSTRIA) (ITALPRESS) – Il campione del mondo, Max

Verstappen ha vinto la Gara Sprint del Gran Premio d’Austria. Sul circuito di casa della Red Bull, l’olandese ha combattuto in avvio con le McLaren di Oscar Piastri e Lando Norris, poi è andato via e ha chiuso senza problemi. Quarto posto per la Mercedes di George Russell, quinto Carlos Sainz con la sua Ferrari. Sesto Lewis Hamilton con la Mercedes, quindi l’altro ferrarista Charles Leclerc davanti a Sergio Perez (Red Bull). Chiudono la top ten Kevin Magnussen (Haas), nono, e Lance Stroll (Aston Martin), decimo. “E’ stata una vittoria emozionante, in partenza c’è stata battaglia poi ho fatto la mia gara. Le McLaren hanno due macchine che vanno forte, attaccano e si è visto. Anche domani, con una gara più lunga, con gomme che si consumano di più, bisognerà vedere come sarà la corsa. In pratica domani sarà un’altra dura battaglia ed io cercherò di gestire la gara”, ha commentato Verstappen. Alle 16, sul circuito austriaco, sono in programma le qualifiche in vista della gara lunga.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).