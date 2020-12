Verstappen davanti nella prima sessione di libere del Gp di Abu Dhabi - Tuttoggi

ABU DHABI (EMIRATI ARABI) (ITALPRESS) – Max Verstappen chiude davanti a tutti la prima sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi, ultima prova del Mondiale di Formula 1 2020. Il pilota olandese, al volante della Red Bull, è riuscito a fermare il cronometro sul 1’37″378 precedendo la Mercedes di Valtteri Bottas e la Renault di Esteban Ocon. Dietro di loro l’altra Red Bull guidata da Alexander Albon che si mette alle spalle l’iridato Lewis Hamilton, guarito dal Covid-19 e tornato in macchina proprio in questa sessione, e le due Racing Point di Lance Stroll e Sergio Perez. Più indietro le Ferrari con Charles Leclerc che chiude con il 12° tempo e Sebastian Vettel addirittura 14°. In pista, al posto di Kevin Magnussen, anche Mick Schumacher che chiude 18° al volante della Haas, la scuderia con la quale correrà il Mondiale 2021 di Formula 1.

(ITALPRESS).