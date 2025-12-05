 Verso Milano Cortina, Lilly celebra il talento degli atleti paralimpici - Tuttoggi.info
Verso Milano Cortina, Lilly celebra il talento degli atleti paralimpici

ItalPress

Verso Milano Cortina, Lilly celebra il talento degli atleti paralimpici

Ven, 05/12/2025 - 12:03

MILANO (ITALPRESS) – Diffondere la cultura dello sport e celebrare il talento e la determinazione degli atleti paralimpici, grandi protagonisti delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026: questo l’obiettivo di “Verso l’eccellenza paralimpica”, evento organizzato dal Consolato Generale degli Stati Uniti a Milano in collaborazione con la Regione Lombardia e con il supporto di Lilly, sponsor ufficiale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali. Un’occasione per riconoscere e condividere i valori che rendono unico lo sport paralimpico: inclusione, coraggio e capacità di immaginare nuove possibilità.
