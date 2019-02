Verso le elezioni, “Perugia in comune” contro tutti

“Né con la destra, ma nemmeno col Pci” cantava Samuele Bersani, a rappresentare l’insofferenza del “Freak” per i confini della politica tradizionale. Quell’insoddisfazione che oggi la coalizione civica e popolare “Perugia città comune”, in vista delle elezioni di maggio, manifesta annunciando di voler essere “in netta discontinuità con il cosiddetto centrodestra che sta governando, con il cosiddetto centrosinistra che ha governato, e con il Movimento 5 stelle, ai cui proclami non sono mai conseguiti atti“.

Una posizione ribadita nel tavolo sulle politiche urbanistiche, al termine del quale la posizione espressa è stata: “Ripensare radicalmente la città, ripensarla per chi ci vive, ripensarla tutta insieme, cioè come un sistema articolato, connesso e delicato. Ripensarla tutti insieme, mettendola al riparo dagli appetiti dei pochi potenti che l’hanno sfruttata e intendono continuare a farlo per trarre profitto dal territorio a scapito della comunità. Perché la città è il bene comune per eccellenza, e i cittadini devono potersene riappropriare per viverla a pieno“.

Una posizione che sul piano politico si concretizza con il “dire basta all’alleanza di fatto che il potere politico – cioè la giunta uscente e quelle che l’hanno preceduta, in netta continuità nonostante il diverso ‘colore’ – ha stretto con cementieri, costruttori e grandi fondi di investimento. I quali, negli anni, sono stati i veri architetti della città, ne hanno plasmato il volto a loro immagine e a prescindere dall’interesse comune, realizzando cubature immense e inutili che hanno sottratto spazi, risorse, ambiente e qualità della vita a tantissimi e fruttato grandi profitti per pochi”.

“Perugia in comune” propone di riqualificare il patrimonio pubblico, “mettendo al bando il consumo di suolo e le opere faraoniche utili solo a drenare risorse dalla comunità ai soliti noti, e puntando invece al riutilizzo e alla riqualificazione dell’esistente”; ricreare spazi di socialità diffusa, “restituendo una funzione a contenitori vuoti, tanto nelle periferie quanto nell’acropoli“.

Inoltre, si vuole evitare “la contrapposizione centro/periferie, pensando la città come una realtà multicentrica dove ogni residente si senta a proprio agio nel camminare, vivere, divertirsi, fruire spazi nel proprio quartiere. Perché la città è un sistema, e va pensata come tale, tenendo ben presente che l’intervento in ogni sua parte ha conseguenze sulla sua interezza“.

Sul piano economico, la proposta è quella di elaborare innovative politiche “per favorire l’insediamento di piccole realtà commerciali e imprenditoriali, anche attraverso l’utilizzo di sgravi fiscali che riducano drasticamente i tributi comunali per i primi anni e consentano così di nascere, crescere e creare lavoro e nuova socialità a chi non ha grandi capitali da investire. Tutto questo, con il contributo di intelligenze e competenze diffuse, può contribuire a ricostruire una Perugia vivibile, viva e accogliente in ogni sua parte. Una Perugia restituita ai suoi residenti affinché la vivano da protagonisti, la riprogettino a loro immagine e siano spinti a riappropriarsi delle loro strade e di spazi ora lasciati al degrado in maniera spontanea e diffusa“.

