Versamento IMU, a Cascia si può versare in tre rate | Ecco come - Tuttoggi

In ragione dell’attuale emergenza nazionale riferita alla pandemia COVID-19, di portata straordinaria per diffusione, restrizioni lavorative e difficoltà economiche dei contribuenti, con necessità di adottare misure atte a sostenere famiglie e attività economiche, la Giunta Comunale di Cascia ha previsto la possibilità di corrispondere la prima rata dell’IMU relativa al 2020, in un massimo di tre distinte rate da corrispondersi con scadenza 30 ottobre – 30 novembre – 30 dicembre 2020, senza applicazioni di sanzioni ed interessi, limitatamente ai contribuenti che hanno registrato difficoltà economiche da attestarsi a pena di decadenza entro il 30 giugno 2020

Resta ferma la possibilità per il contribuente di versare volontariamente l’IMU dovuta alla scadenza originaria. Si comunica inoltre che non è dovuta la prima rata dell’IMU anno 2020 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2 e per gli immobili degli agriturismo, dei villaggi turistici, degli ostelli della gioventù, dei rifugi di montagna, delle colonie marine e montane, degli affittacamere per brevi soggiorni, delle case e appartamenti per vacanze, dei bed & breakfast, dei residence e dei campeggi, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.