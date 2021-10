Veronafiere, al via Vinitaly Special Edition - Tuttoggi

Ha preso il via a Verona Vinitaly Special Edition, iniziativa dedicata agli operatori. Si tratta, ricorda Maurizio Danese, presidente di Veronafiere, “del terzo evento di quest’anno targato dal brand fieristico, inserito in una road map nazionale e internazionale, che troverà compimento ad aprile con la 54ma edizione di Vinitaly. Un evento business e di natura straordinaria messa in campo per accelerare la crescita del vino tricolore e delle aziende italiane sui mercati obiettivo post emergenza”. col/abr/