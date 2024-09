Verona-Torino 2-3, granata in testa alla classifica - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Il Torino vince a Verona 3-2 nell'anticipo della quinta giornata e si porta momentaneamente al vertice della classifica del campionato di calcio di serie A con 11 punti. Prima rete al 10' con il granata Sanabria, due minuti più tardi pareggio di Kastanos per i padroni di casa, ospiti di nuovo in vantaggio con Zapata al 33'. Nella ripresa Che Adams porta a tre le reti del Torino, inutile il gol del 2-3 in pieno recupero di Daniel Mosquera.

Altro successo esterno intanto per l’Empoli che si impone a Cagliari e allunga la striscia di imbattibilità, salendo al secondo posto nella classifica di Serie A con il Napoli, a 9 punti. La formazione di D'Aversa, alla prima in panchina dopo aver scontato la squalifica di quattro turni, si aggiudica la gara in Sardegna 2-0 nell'anticipo della quinta giornata, lasciando i sardi penultimi a soli 2 punti e al terzo ko di fila avendo giocato 4 gare in casa. Per l’Empoli è il quinto risultato utile consecutivo, ed è ancora imbattuto da inizio campionato. Un successo maturato grazie ad un gol per tempo, con Colombo che va a segno al 32' del primo tempo con un preciso diagonale e con Esposito ad inizio ripresa, al 49'.