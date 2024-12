Verona-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Dopo lo 0-0 contro il Genoa e la rumorosa contestazione di San Siro, il Milan ha a Verona la chance per ripartire e rimettere in piedi la classifica. Oggi, venerdì 20 dicembre, la squadra di Fonseca affronta l’Hellas di Zanetti al Bentegodi.

Novità da entrambe le parti nella sfida delle 20:45. Nel Milan ancora panchina per Theo Hernandez, con maglia da titolare per Alex Jimenez. Davanti, spazio a Camarda al posto di Morata, fermato da una tonsillite. Zanetti dà invece spazio a Duda nel 3-5-2 scelto per contrastare i rossoneri, con Mosquera che potrebbe affiancare Tengstedt. Di seguito, le probabili formazioni:

Hellas Verona (3-5-2): Montipò; Dawidowicz, Coppola, Ghilardi; Tachtchoua, Suslov, Belahyane, Duda, Lazovic; Mosquera, Tengstedt. All. Zanetti.

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Thiaw, Gabbia, Jimenez; Fofana, Reijnders; Chukwueze, Liberali, Leao; Camarda. All. Fonseca.

Verona-Milan sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per gli abbonati a Sky con opzione “Zona Dazn”, la partita sarà però visibile anche sul canale 214.