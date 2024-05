Vernuccio "La sfida di Palermo è allargarsi ai Comuni limitrofi" - Tuttoggi.info

PALERMO (ITALPRESS) – “La sfida di Palermo è allargarsi ai Comuni limitrofi. Se la città continua a essere autoreferenziale rischia di avere difficoltà a mettere in atto uno sviluppo armonico. Se alcune attività concentrate a Palermo non vengono defunzionalizzate non si potrà mai, per esempio, porre un argine al traffico selvaggio: abbiamo già individuato un’area da 33 Comuni in cui il progetto di sviluppo va di pari passo con il capoluogo”. Così il direttore generale della Città Metropolitana di Palermo, Nicola Vernuccio, a margine dell’incontro intitolato “Il processo di rigenerazione urbana nelle città del sud”, organizzato dalla Fondazione Ottimisti&Razionali in collaborazione con la Fondazione Ifel e tenutosi nella chiesa di San Mattia ai Crociferi, nel capoluogo siciliano. xd8/vbo