Verissimo, Roby Facchinetti ricorda Stefano D'Orazio: "Mi manca davvero tanto" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Roby Facchinetti ha ricordato la sua amicizia con Stefano D’Orazio, il batterista dei Pooh, scomparso il 6 novembre del 2020. “Non si meritava questo, mi manca tanto”, ha detto il cantautore a Verissimo ospite oggi, domenica 30 marzo.

“Ricordi che rimangono dentro per sempre”, ha detto Roby Facchinetti dopo aver visto il videoclip, nello studio di Verissimo, con i momenti più belli vissuti al fianco di Stefano D’orazio, quando entrambi suonavano insieme nei Pooh. “Non si meritava questo Stefano, per quello che era e per quello che ha rappresentato per noi”, ha aggiunto.

Poi, ha raccontato un aneddoto legato alla canzone del 2020 dal titolo ‘Rinascerò rinascerai’. “Quando gli chiesi di scrivere il testo per una canzone che volevo dedicare a Bergamo, lui la preparò in tre ore. Mi chiamò e a telefono mi lesse il testo. Piangemmo tutti e due e io gli dissi ‘Stefano fai in modo di tornare il prima possibile, perché abbiamo ancora tanto da fare insieme'”. “Mi manca davvero tanto”, ha concluso.

Roby Facchinetti ha raccontato di aver vissuto due anni fa un incubo: “Sono entrati in casa mia dei rapinatori, erano armati. Abbiamo passato, io e mia moglie, i 45 minuti peggiori della nostra vita. Ho avuto la pistola puntata alla gola e mi hanno minacciato di lasciare loro tutto quello che avevo in casa”, ha raccontato. E con la voce dall’emozione ha aggiunto: “Ho conosciuto il terrore, mi è entrato dentro e ha avuto la capacità di succhiarmi il cervello. Non ero più padrone di quello che dicevo e facevo. Mi stavano per sparare alle gambe, un’esperienza che non auguro a nessuno e mi reputo davvero fortunato di essere qui oggi”.