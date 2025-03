Verissimo, oggi domenica 30 marzo: gli ospiti e le anticipazioni - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Oggi, domenica 23 marzo, torna ‘Verissimo’ con il secondo appuntamento del weekend, alle 16:00 su Canale 5. Ecco gli ospiti e le interviste di oggi di Silvia Toffanin.

Silvia Toffanin accoglierà in studio Gerry Scotti e Michelle Hunziker, i due conduttori in coppia per il decimo anno dietro il bancone di ‘Striscia la Notizia’ e amici da trent’anni.

A Verissimo una squadra indissolubile di professori storici di ‘Amici’: Alessandra Celentano e Rudy Zerbi.

Inoltre, sarà ospite Roby Facchinetti, simbolo della scena musicale italiana e dall’esperienza fatta nella casa del ‘Grande Fratello’, le ex ragazze di ‘Non è la Rai’: Pamela Petrarolo, Eleonora Cecere e Ilaria Galassi.

Infine, intervista di famiglia per Guenda Goria accompagnata dal marito Mirko Gangitano e dal loro piccolo Noah.