 'Verissimo - Le storie', sabato 3 gennaio: le interviste di oggi - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

‘Verissimo – Le storie’, sabato 3 gennaio: le interviste di oggi

tecnical

‘Verissimo – Le storie’, sabato 3 gennaio: le interviste di oggi

Sab, 03/01/2026 - 10:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Oggi, sabato 3, e domani, domenica 4 gennaio, alle 16.30 su Canale 5, appuntamento con ‘Verissimo – Le storie’, le interviste più intense realizzate in questa stagione da Silvia Toffanin. 

Tra le interviste inedite, Silvia Toffanin accoglierà le pallavoliste Gaia Moretto e Valentina Arrighetti, che lo scorso giugno si sono unite civilmente, e l’ex calciatore Moreno Torricelli. 

Tra le interviste di sabato, il pubblico potrà rivedere quelle di Miriam Leone, Martina Stella, Alessandra Mussolini e Luciana Littizzetto. 

 

Nell’appuntamento di domani domenica 4 gennaio, imperdibili le interviste ad Anna Tatangelo, in attesa del secondo figlio, Cesara Buonamici e Gianni Sperti. Andrà in onda anche l’intensa intervista ad Achille Costacurta. Spazio all’amore di Benedetta Rossi e Marco Gentili.  

Intervista di famiglia per Asia Argento, in studio con i figli Anna Lou e Nicola. In attesa del ritorno a breve su Canale 5 dei mitici Cesaroni, rivedremo l’intervista di Claudio Amendola, con Ricky Memphis e Lucia Ocone. Per ricordare l’immensa Ornella Vanoni andrà in onda la sua ultima intervista a Verissimo. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!