Verissimo, Elisabetta Gregoraci chi è: il figlio Nathan, la separazione da Briatore e l'intervento - Tuttoggi.info

(Adnkronos) –

Elisabetta Gregoraci sarà ospite oggi, domenica 13 aprile, a Verissimo. La showgirl tornerà nel salotto di Silvia Toffanin per un’intervista ritratto della sua carriera e vita privata: dalla separazione con Flavio Briatore alla presunta relazione attuale con Tomas Talin.

Elisabetta Gregoraci è nata a Soverato l’8 febbraio del 1980. La sua carriera nel mondo del piccolo schermo comincia nel 1997, quando Elisabetta partecipa a Miss Italia ottenendo il titolo di Miss Sorriso. Comincia così a sfilare come modella per marchi di lusso come ‘Dolce e Gabbana’ e ‘Giorgio Armani’. Nel 1999 debutta nel mondo del cinema ne ‘Il cielo in una stanza’. Nel 2002 invece prende parte a ‘Veline’ e partecipa a ‘Ciao Darwin’.

Prende parte a diverse conduzioni televisive come ‘Destinazione Sanremo’ con Pippo Baudo e Claudio Cecchetto. Nel dicembre 2006 posa per l’edizione spagnola di Playboy. Nel 2020 ha partecipato come concorrente al Grande Fratello Vip, ma decide di abbandonare la Casa del reality show in seguito alla decisione della produzione di prolungare la fine del programma.

Elisabetta Gregoraci nel 2006 conosce e comincia una relazione con Flavio Briatore, noto imprenditore italiano. Nel 2008 i due convolano a nozze e nel 2010 diventano genitori di Nathan Falco, nato il 18 marzo. Nel 2017 i due si separano per divergenze caratteriali, rimanendo comunque in ottimi rapporti per il bene del loro figlio.

L’ex marito Briatore è stato operato nel 2024 per rimuovere un tumore benigno al cuore. Su Instagram, la showgirl aveva condiviso una foto in cui mostrava di essere rimasta accanto a Briatore, padre di suo figlio, per dargli tutto il suo sostegno: “Questi ultimi dieci giorni sono stata accanto a Flavio per supportarlo e cercare di dargli tutta la forza necessaria per affrontare al meglio questo delicato e inaspettato intervento e il recupero post-operatorio. In cuor mio ho sempre saputo che sarebbe andato tutto bene, ma il forte bene e il senso di famiglia che ci legheranno per sempre non mi hanno fatto muovere da qui”.

Nell’estate del 2022 la showgirl si lega sentimentalmente all’imprenditore Giulio Fratini, di 12 anni più giovane. Ma ospite a ‘La volta buona’ Gregoraci aveva confermato la rottura: “Sono di nuovo single”, aveva detto. Ora, la showgirl dovrebbe essere legata a Tomas Talin, imprenditore 28enne. Ma la storia non è mai stata confermata pubblicamente.

Nel 2021 Elisabetta Gregoraci si è sottoposta a un intervento, ospite a Verissimo ha raccontato: “Il ginecologo, grazie ad una visita di controllo, mi ha detto che dovevo fare il giorno dopo un intervento per togliere subito un piccolo polipo all’utero”. A Silvia Toffanin ha confidato le sue paure: “L’ho voluto raccontare per ricordare che la prevenzione è importantissima”.