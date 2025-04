Verissimo, Alice Campello: "Io morirei per Alvaro Morata, è l'amore della mia vita" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – “Io morirei per mio marito, lui è l’amore della mia vita”. Queste le parole di Alice Campello per Alvaro Morata, suo marito e padre dei suoi 4 figli. L’influencer è stata ospite oggi, sabato 5 aprile, a Verissimo dopo aver annunciato pubblicamente il ritorno di fiamma con l’ex attaccante del Milan e della Juve.

Alice Campello e Alvaro Morata avevano annunciato la rottura ad agosto del 2024 e a gennaio del 2025 con una storia Instagram hanno annunciato di essere tornati insieme. A Verissimo, l’influencer ha parlato di come la coppia si è riavvicinata dopo mesi. “I nostri figli avevano bisogno di vederci insieme, quindi a volte cenavamo tutti insieme, altre volte guardavamo un film”, ha detto.

“Noi siamo cresciuti insieme, io non riesco a vedere la mia vita senza di lui e per lui è la stessa cosa. Sentivamo sempre il bisogno di parlarci e chiederci dei consigli, nonostante tutto”, ha spiegato l’influencer. “Abbiamo saputo riconquistarci, è stato davvero bello. Lui sta bene, siamo rinati entrambi”, ha aggiunto Alice che ha ritrovato ora la serenità accanto al marito Alvaro Morata, con il quale sta costruendo un nuovo capitolo di vita a Istanbul, dove il bomber gioca, insieme ai figli.

“Tra me e Alvaro non c’è stata una crisi”, ha ribadito Alice Campello nello studio di Verissimo. “Siamo molto giovani, abbiamo vissuto tante esperienze velocemente. Avere quattro figli è stata comunque un’esperienza pesante a livello emotivo”, ha spiegato Alice che ha da poco compiuto 30 anni. “Diversi fattori ci hanno portato a questa decisione, non siamo stati maturi e siamo stati troppo impulsivi. È stato l’errore più grande che abbiamo fatto nella nostra vita, l’abbiamo gestita malissimo”, ha detto con la voce rotta dal pianto.

“Abbiamo capito cosa vuol dire stare l’uno senza l’altro. Abbiamo provato tanta sofferenza entrambi, ma adesso è ancora più bello. Abbiamo lavorato tanto su noi stessi. Ci siamo riscoperti”, ha raccontato l’influencer ammettendo che entrambi hanno sofferto di depressione e che questo li aveva allontanati.