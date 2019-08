Verini a Moiano, gli effetti in Umbria dell’accordo giallorosso

Quella di questa sera (giovedì, ore 21,30) alla Festa de L’Unità di Moiano di Città della Pieve è la prima uscita pubblica del commissario umbro dem Walter Verini dopo l’accordo nazionale per la nascita del governo giallorosso. Un accordo che, come hanno detto lo stesso Verini ma anche il segretario nazionale Nicola Zingaretti, potrebbe avere conseguenze anche in vista delle regionali in Umbria.

Anche di questo parlerà questa sera Verini, nell’incontro per il quale è stato scelto il titolo di ‘Un progetto per una nuova Umbria’, in vista appunto delle prossime elezioni regionali del 27 ottobre.

All’incontro, coordinato da Manuel Guerrini, parteciperà il segretario del circolo Pd Moiano Marco Cannoni e il commissario Pd dell’Umbria onorevole Walter Verini. Al centro del dibattito l’attualità politica con le note vicende nazionali e regionali. In particolare, la serata sarà l’occasione per illustrare e approfondire la situazione umbra, tra idee e progetti del Partito Democratico in vista delle imminenti amministrative.

Le iniziative politiche proseguiranno poi domenica primo settembre alle 19 con un incontro di carattere locale, nel quale interverrà la capogruppo di minoranza nel Consiglio comunale di Città della Pieve, Simona Fabbrizzi.

Organizzata dal locale circolo Pd, la Festa de L’Unità di Moiano è anche buona cucina, musica e divertimento. Un menù ricco di gustose proposte gastronomiche con specialità diverse per ogni serata ed un programma con spettacoli danzanti, giochi e attrazioni per ogni età.

