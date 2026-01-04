 Venezuela, Leonardo DiCaprio 'fermato' dall'attacco Usa: cosa è successo - Tuttoggi.info
Venezuela, Leonardo DiCaprio 'fermato' dall'attacco Usa: cosa è successo

Venezuela, Leonardo DiCaprio ‘fermato’ dall’attacco Usa: cosa è successo

Dom, 04/01/2026 - 11:03

(Adnkronos) – L’attacco statunitense al Venezuela ‘ferma’ Leonardo DiCaprio. L’attore ha dovuto dare forfait al Gala di premiazione del 36esimo Palm Springs International Film Festival – in corso in questi giorni nella Valle di Coachella, nel Sud della California – dove ieri, sabato 3 gennaio, avrebbe dovuto ricevere il Desert Palm Achievement Award per la sua interpretazione in ‘One Battle After Another’. E’ quanto scrive in esclusiva ‘Variety’ riferendo che, a causa dell’evolversi della situazione geopolitica in Venezuela, il premio Oscar statunitense non è riuscito a lasciare St. Barts, nei Caraibi, a causa delle restrizioni aeree nella zona. DiCaprio è stato fotografato a bordo di un superyacht, in vacanza con familiari e amici, tra cui Jeff Bezos e Lauren Sanchez. 

“Leonardo DiCaprio non potrà unirsi a noi di persona stasera a causa di impreviste interruzioni dei trasporti e restrizioni dello spazio aereo”, ha dichiarato un portavoce del Palm Springs International Film Festival. “Anche se ci mancherà festeggiare con lui di persona, siamo onorati di riconoscere il suo eccezionale lavoro e il suo duraturo contributo al cinema. Il suo talento e la sua dedizione al mestiere continuano a ispirarci e siamo lieti di celebrarlo con il Desert Palm Achievement Award questa sera”.  

