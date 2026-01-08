 Venezuela annuncia rilascio prigionieri politici: "Fuori anche detenuti stranieri" - Tuttoggi.info
Venezuela annuncia rilascio prigionieri politici: “Fuori anche detenuti stranieri”

Venezuela annuncia rilascio prigionieri politici: “Fuori anche detenuti stranieri”

Gio, 08/01/2026 - 19:03

(Adnkronos) – Il presidente del Parlamento venezuelano, Jorge Rodriguez, annuncia il rilascio di un “numero importante” di prigionieri, tra cui alcuni cittadini stranieri. Tra loro potrebbe esserci anche l’italiano Alberto Trentini, cooperante veneto detenuto da oltre un anno in Venezuela. 

Il rilascio avverrà “nelle prossime ore”, secondo quanto riferito dal New York Times. Rodriguez non ha specificato quante persone saranno liberate. Il presidente del Parlamento, secondo il Nyt, ha spiegato che la decisione di scarcerare i prigionieri politici è stata presa come “un gesto unilaterale per rafforzare la nostra incrollabile volontà di consolidare la pace nella Repubblica e la convivenza pacifica tra tutti”.  

Come fa notare il quotidiano americano, si tratta del primo gesto pubblico di conciliazione della nuova amministrazione nei confronti dell’opposizione venezuelana dopo la destituzione del presidente Nicolas Maduro da parte degli Stati Uniti. 

Per l’Ong Foro Penal, in totale i ‘prigionieri politici’ nelle carceri venezuelane sarebbero 806: si tratterebbe di 105 donne, un adolescente e 86 stranieri. 

Il ministero degli Esteri di Madrid ha itanto annunciato che quattro detenuti spagnoli sono stati liberati. Il ministro degli Esteri, José Manuel Albares, che ha anticipato la presenza di concittadini nel gruppo di detenuti di cui il Venezuela aveva assicurato il rilascio, ha parlato di “un grande primo passo”, riporta ‘El Pais’. 

