Venezia, Schrader al Lido con “The Basics of Philosophy" - Tuttoggi.info

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Venezia, Schrader al Lido con “The Basics of Philosophy”

ItalPress

Venezia, Schrader al Lido con “The Basics of Philosophy”

Ven, 04/09/2026 - 20:03

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VENEZIA (ITALPRESS) – Paul Schrader torna al Lido per portare a Venezia 83 il suo nuovo film, “The Basics of Philosophy”, un dramma psicologico in forma di thriller. “Ho pensato che un professore di filosofia fosse interessante; non si vedono molti personaggi del genere nei film ed è una cosa stimolante da fare per un giovane attore, quindi mi andava di scrivere su questo. A quel punto ti dici: ‘Beh, deve avere un segreto…'”.
xr7/mgg/azn (video di Federica Polidoro)

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