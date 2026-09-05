 Venezia, Nanni Moretti "Non voglio fare sempre lo stesso film" - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Venezia, Nanni Moretti “Non voglio fare sempre lo stesso film”

ItalPress

Venezia, Nanni Moretti “Non voglio fare sempre lo stesso film”

Sab, 05/09/2026 - 20:03

Condividi su:


VENEZIA (ITALPRESS) – A sorpresa, Nanni Moretti cambia registro e porta in concorso a Venezia 83 Succederà questa notte, un film sull’amore, sugli incontri, le separazioni e i legami che continuano a definire le nostre vite. Ispirato alle storie dello scrittore israeliano Eshkol Nevo, il film segue due personaggi che si rincorrono nella complessità delle rispettive vicende familiari. Nel cast Louis Garrel, Jasmine Trinca, Hippolyte Girardot, Angela Finocchiaro e lo stesso Moretti. “Quello che è cambiato negli ultimi trent’anni è non pretendere di conoscere i gusti del pubblico, – ha detto Moretti in conferenza stampa – ma cercare di raccontare la storia più urgente per me in quel momento. E, cambiando la storia, cambia anche il tono, il tono con cui quella storia vuole essere raccontata. Cambia anche lo stile. Tanti anni fa avevo coniato una frase un po’ scema per le conferenze stampa: ‘Vorrei fare sempre lo stesso film, possibilmente sempre più bello’. Con il passare del tempo non voglio più fare sempre lo stesso film”.

xr7/col5/azn
(Video di Federica Polidoro)

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!