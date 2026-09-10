 Venezia, Martone "'Scherzetto' è un film prismatico dalle tante sfaccettature" - Tuttoggi.info
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Venezia, Martone “‘Scherzetto’ è un film prismatico dalle tante sfaccettature”

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Venezia, Martone “‘Scherzetto’ è un film prismatico dalle tante sfaccettature”

Gio, 10/09/2026 - 17:03

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VENEZIA (ITALPRESS) – Arriva fuori concorso al Lido “Scherzetto”, che segna il ritorno del sodalizio tra Mario Martone e Toni Servillo. “C’era il carattere prismatico del romanzo – spiega il regista – che poteva darmi la possibilità di realizzare un film con tante facce: un film che avesse una parte comica, una drammatica, una inquietante. Una ghost story, ma anche una riflessione, una meditazione sul tempo che passa e sulla vita, in un momento di ripensamenti”.
xr7/mgg/gtr (video di Federica Polidoro)

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