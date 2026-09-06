Venezia, Marinelli "La forza del film sarà la connessione con il pubblico" - Tuttoggi.info





VENEZIA (ITALPRESS) – “Partendo dal fatto che non le dirò mai i miei ricordi personali, però penso che c’è qualcosa a cui ognuna e ognuno di noi si è potuto connettere in questo film, e anche penso sia la forza di connessione che ci sarà con il pubblico”. Lo ha detto in conferenza stampa l’attore Luca Marinelli, protagonista di “The Echo Chamber”, il nuovo film di Andrea Pallaoro in concorso a Venezia. “La cosa meravigliosa di questo film è che non spiega, ma lascia vivere. E questo era anche per me, parlo per me, molto bello: non avere troppe notizie, ma di crearsi, di trovare una rotta con pochi punti cardinali, diciamo. Questo è stato bellissimo. Il ricordo che mi porto io, personale, però glielo posso dire, è quello di aver lavorato con questo gruppo di artiste e artisti impressionante, di sentirmi quello sbagliato in mezzo a questo gruppo”, ha aggiunto.

xr7/mgg/mca1 (video di Federica Polidoro)