Venezia-Inter: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - L’Inter ritrova il campionato dopo la Supercoppa persa a Riyadh contro il Milan. Oggi, domenica 12 gennaio, la squadra di Inzaghi è chiamata al riscatto al Penzo, contro il Venezia. Per i nerazzurri, terzi in classifica, una partita fondamentale per rimettersi in carreggiata. Per i lagunari, penultimi, un appuntamento importante per cercare di avvicinare la zona salvezza.

Nella partita del Penzo (calcio d’inizio alle 15), Di Francesco sfida i campioni d’Italia senza Oristanio, con Yeboah e Pohjanpalo in attacco. Dopo il derby perso con il Milan, Inzaghi sorride per il rientro di Thuram davanti, ma dovrà fare a meno di Calhanoglu e Bisseck. Ecco le probabili formazioni della sfida:

Venezia (3-5-2): Stankovic; Idzes, Sverko, Altare; Zampano, Busio, Nicolussi Caviglia, Ellertsson, Carboni; Yeboah, Oristanio. All. Di Francesco.

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Asllani, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

Venezia-Inter sarà trasmessa in esclusiva da Dazn. Per i clienti Sky che hanno sottoscritto l'abbonamento a “Zona Dazn”, la gara sarà visibile anche sul canale 214 di Sky.