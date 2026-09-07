Venezia, Ellen Burstyn al Lido per il Leone d'oro alla carriera - Tuttoggi.info





VENEZIA (ITALPRESS) -Ellen Burstyn è protagonista al Lido dove riceve il secondo Leone alla carriera dell’83/a Mostra del cinema, dopo quello attribuito in apertura a George Clooney. “Quando ho iniziato a lavorare, non c’erano donne sul set – racconta -. Non c’era personale femminile, non c’era nessuno, nessuna donna dietro la macchina da presa: erano tutti uomini. Se c’era una donna sul set, significava che era un’attrice”.

xr7/mgg/gsl (video di Federica Polidoro)