 Venezia, cadavere in un campo con colpo d'arma da fuoco alla testa - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Venezia, cadavere in un campo con colpo d’arma da fuoco alla testa

tecnical

Venezia, cadavere in un campo con colpo d’arma da fuoco alla testa

Mer, 31/12/2025 - 16:03

Condividi su:

(Adnkronos) – Il cadavere di un giovane di circa 30 anni è stato trovato oggi, mercoledì 31 dicembre, in una zona in aperta campagna a Mira nel Veneziano. Sul corpo, non ancora identificato, una grossa ferita alla testa, che si pensa possa essere stata causata da un’arma da fuoco. A notare il corpo a terra è stato un passante, che ha poi avvisato i carabinieri.  

Gli investigatori propendono per l’ipotesi dell’omicidio perché accanto al cadavere l’arma non è stata trovata. Si attende l’arrivo sul posto del medico legale. 

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!