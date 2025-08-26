 Venezia 2025, a sorpresa Coppola in sala: standing ovation - Tuttoggi.info
Venezia 2025, a sorpresa Coppola in sala: standing ovation

Mar, 26/08/2025 - 22:03

(Adnkronos) – Francis Ford Coppola a sorpresa si è presentato alla Sala Darsena della Mostra del Cinema di Venezia per assistere alla versione restaurata in prima mondiale di ‘Queen Kelly’ (1929) del leggendario regista Erich von Stroheim. A salutarlo è stato il presidente della Biennale di Venezia, Pietrangelo Buttafuoco, che ha chiesto per lui un applauso. La platea gremita si è alzata in piedi per omaggiare il grande regista de ‘Il padrino’ e ‘Apocalypse Now’ regalandogli un lunghissimo applauso. Seduto accanto a Coppola, il regista Alexander Payne, anche lui applauditissimo. Applausi anche per Alberto Barbera, direttore della Mostra, che poi ha presentato il film. Prima di congedarsi dal pubblico veneziano, Buttafuoco ha ricordato che la Biennale è “una cattedra della cultura nel mondo e ne siamo consapevoli”. 

