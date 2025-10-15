 Veneto, la mossa di Zaia: "Mi candido capolista in tutte le province" - Tuttoggi.info
Veneto, la mossa di Zaia: “Mi candido capolista in tutte le province”



Mer, 15/10/2025 - 22:03

(Adnkronos) – ”Se sono un problema, allora cercherò di diventare un problema reale… Ho una soluzione per essere un problema reale: mi candido capolista in tutte le province…”. Lo ha detto il governatore uscente Luca Zaia stasera a Padova alla presentazione della campagna elettorale di Alberto Stefani alle regionali in Veneto. 

“Voglio dire ancora una cosa. Qui la partita è una sola: dobbiamo prendere molto più dei lombardi ed è chiusa lì…”. Lo ha detto il governatore uscente del Veneto, Luca Zaia, parlando a Padova per aprire la campagna elettorale di Alberto Stefani.  

