Venerdì i multati vedono il sindaco e l'autovelox si riposa un po' di più - Tuttoggi

C’è attesa tra i multati della sr71 Umbria per l’incontro con l’amministrazione comunale di Paciano che si terrà venerdì. Incontro che era stato accordato dal sindaco Riccardo Bardelli già per la scorsa settimana, ma che era stato rinviato per impegni lavorativi di Gianni Idda, promotore del gruppo Facebook “I multati della sr71 Umbria” e della mobilitazione, nonché membro della delegazione che l’assemblea del gruppo aveva individuato per rappresentare all’amministrazione comunale non soltanto le proprie proteste per le modalità con cui vengono effettuate le multe, ma anche valutazioni sulla viabilità e sulla sicurezza.

Ricorsi e incontri in Regione

Mentre individualmente in molti hanno già seguito le vie legali allo scopo di farsi annullare verbali ritenuti ingiusti e illegittimi attraverso i ricorsi, molte sono le istanze raccolte dalla delegazione circa gli interventi da effettuare per migliorare la sicurezza in quel tratto e in altre strade del territorio, senza tartassare gli automobilisti.

Istanze che sono state portate anche all’attenzione della Regione.

Meno “benzina” nell’auto della municipale

E in attesa dell’incontro con il sindaco, dopo le tante proteste per le numerose multe, pare che l’auto della polizia municipale con installato il “famigerato” speed scout (il moderno autovelox in dotazione) stia circolando molto meno per le strade di Panicale e in particolare sulla sr71.