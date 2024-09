Venerdì 27 settembre cacciatori (sempre divisi) in protesta a Venezia - Tuttoggi.info

Venerdì 27 settembre cacciatori (sempre divisi) in protesta a Venezia IoCaccio.it

Dopo l’ennesima sospensione del TAR, che in Veneto ha bloccato fino al primo ottobre la caccia alla maggior parte dell’avifauna, finalmente qualcuno delle associazioni venatorie si è deciso a portare i cacciatori in piazza a protestare. A farlo sono l’eurodeputato Sergio Berlato, con tutte le associazioni a lui collegate (Associazione per la Cultura Rurale, Associazione Cacciatori Veneti, Confederazione delle Associazioni Venatorie Italiane, Fondazione per la Cultura Rurale – ETS), e l’associazione Italcaccia, che hanno organizzato per venerdì 27 settembre sotto la sede del Consiglio regionale veneto una “grande manifestazione di protesta per difendere i diritti di tutti i cacciatori del Veneto”.

Prima a Venezia, poi a Roma, sempre divisi

Come spesso accade quando c’è di mezzo Berlato, tutte le altre associazioni venatorie hanno preferito non dare seguito all’iniziativa o criticarla, con frasi del tipo “inutile protestare a Venezia”. Da loro, tramite la Cabina di regia venatoria allargata che comprende Anlc, Enalcaccia, Arcicaccia, Anuu, Eps, Cpa, Cacciatori Italiani e Fidc, è arrivato il solito comunicato con cui invitano l’assessore regionale Cristiano Corazzari a prendere provvedimenti.

Ma Berlato tira dritta e in un video social dai toni piuttosto accesi ha già promesso che prima farà la manifestazione a Venezia e poi toccherà a Roma. Chissà se almeno lì le altre associazioni si uniranno…

Informazioni per partecipare alla protesta

Per chi volesse partecipare alla manifestazione di protesta il ritrovo è previsto per venerdì 27 settembre alle ore 9 in Piazzale Roma – Venezia. Nel volantino qui sotto trovate tutte le informazioni.

