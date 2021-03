Radioimmaginaria, il network europeo degli adolescenti dagli 11 ai 17 anni in collaborazione con il Comune di Bologna ha realizzato un bosco all’interno di Salaborsa per trasmettere il Festival di Sanremo. Durante la settimana sanremese gli alberi sono stati messi all’asta su EBay: il ricavato è andato a «ODV Cucine Popolari». Dal Bosco di Salaborsa sono stati incoronati anche i vincitori di Sanremo 2021 per la Giuria degli Adolescenti: il premio va ai Maneskin.

mgg/red