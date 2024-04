Vendola (Zero & Company) "L'azienda familiare è un plus" - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Essere un’azienda familiare “è un plus: arrivare dopo 51 anni ad avere un’azienda che continuiamo a guidare con successo, con delle performance di crescita costanti, per me è un motivo di successo. Probabilmente il nostro forte legame, che va al di là degli interessi economici ha prevalso negli anni, la tranquillità e la serenità familiare consentono di lavorare con disinvoltura”. Lo ha detto Pasquale Vendola, Ceo di Zero & Company, intervistato da Claudio Brachino per Italpress Economy. Attualmente “in Puglia siamo un’ottantina e poi abbiamo numerosi punti vendita sparsi per l’Italia. La Puglia ha da sempre avuto una grande vocazione produttiva, da oltre 50 anni sul territorio si è sviluppata una filiera che stiamo valorizzando”, ha ricordato.

xi2/mgg/gsl