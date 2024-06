Venditti emoziona con 'Grazie Roma', sul palco anche Claudio Ranieri - Video - Tuttoggi.info

(Adnkronos) – Antonello Venditti ha chiuso i suoi tre concerti a Caracalla cantando ‘Grazie Roma’ insieme a un ospite d’eccezione: Claudio Ranieri. L’ex allenatore della Roma, in platea durante il live dell’artista di sabato sera, è stato invitato a salire sul palco sull’ultimo bis, proprio sulle note di uno dei più grandi successi della musica italiana, diventato anche l’inno della Roma.

Il mister, emozionato, ha intonato con Venditti il brano tra le ovazioni del pubblico che ha cantato con loro. È stata la prima volta che in questo tour celebrativo dei 40 anni dell’album ‘Cuore’, partito ufficialmente proprio da Roma, dalle Terme di Caracalla, il cantautore ha cantato ‘Grazie Roma’. Dopo i tre sold out nella Capitale (e dopo l’altro sold out all’Arena di Verona, con una speciale anteprima), ora la tournée proseguirà in estate in tutta Italia e in autunno nei Palasport.